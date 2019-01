Machacan a Paz Padilla por su última imagen en Instagram: "Te ríes de la gente"

No hay semana en la que Paz Padilla no sea protagonista de alguna polémica en las redes sociales. Hace unas semanas fue muy criticada por los tuiteros por su tratamiento en Sálvame de controvertidos temas como el rescate de Julen en Totalán, donde se le criticó por no estar preparada para hablar de ello. Esta vez ha sido por compartir con sus seguidores una fotografía del último viaje a Marrakech.

Cuando tiene unos días de vacaciones, la presentadora aprovecha para empaparse de diferentes culturas junto a su hija Anna Ferrer. En un momento de su viaje por Marruecos, Paz mostró una fotografía, en la que se podía ver unos microondas viejos, usados, realizada en lo que parece un vertedero y que acompañó del texto: "Me encanta hacer este tipo de fotos". Una frase que no gustó a parte de sus seguidores y que generó múltiples críticas e insultos: "Cómo se nota que te aburres y ya no sabes que hacer para llamar la atención", "Padilla, qué sinvergüenza eres" o "Paz, te ríes de la gente humilde", fueron algunos de ellos.

Otros, sin embargo, aseguraron que se trataba de una broma de la presentadora, que habitualmente hace gala de su sentido del humor en las publicaciones de Instagram, donde también comparte sus aventuras junto a su hija. Las dos han hecho un tándem viajero y cada vez que tienen ocasión se marchan a conocer mundo. El pasado mes de agosto se las pudo ver disfrutando de Formentera.