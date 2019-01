Anabel Pantoja revela el motivo real de su ingreso de urgencia

Fin de semana complicado para Anabel Pantoja tras ser ingresada de urgencia en un centro hospitalario. Tal y como adelantó este lunes Kiko Hernández, la sobrina de Isabel Pantoja sufrió fuertes dolores que le provocaron, entre otros síntomas, mareos que "no le dejaban mantenerse en pie": "Está bastante mal", afirmó. Además, el programa de Telecinco emitió unas imágenes en las que se pudo ver a la sobrina de la tonadillera apoyada en el mostrador de urgencias y llevando una vía en el brazo, a través de la cual le estaban "administrando ya los medicamentos adecuados para paliar sus dolores y mareos".

Horas antes de reaparecer en el plató de Gran Hermano Dúo: límite 48 horas, ofreció unas declaraciones a la revista Semana donde confesó que había sufrido "un fuerte dolor en la cabeza y en el oído" y relató que tras realizarle varias pruebas médicas (entre ellas un TAC) pudo volver a descansar a casa.

También visitó esa misma tarde el plató de Sálvame diario donde fue recibida con una gran ovación por parte del público. Sus compañeros, y especialmente Kiko Hernández, se lanzaron a sus brazos: "Anda que me tenga que ir a urgencias para que me recibas así...", le dijo Anabel. Entre besos y risas, ambos cayeron al suelo: "Sin ti esto no sería lo mismo. Te queremos mucho", aseguró Hernández.