Una vez finalizado (aparentemente) sus conflictos judiciales con Rocío Carrasco, Antonio David Flores ha decidido relajarse y dedicarse a sí mismo. La revista Diez Minutos publica una notable fotografía que así lo demuestra: el ex de Rociíto se ha sometido a un implante capilar, y luce una imagen muy distinta a la de su melena habitual.

Quizá el estrés ha pasado factura a Antonio David, que ha visto como la densidad y consistencia de su pelo disminuía. En lugar de acudir a Turquía como otros famosos (allí la técnica es unos 1.500 euros más barata) el ex Guardia Civil escogió una conocida clínica de Málaga, donde reside con su mujer e hijos. Acudió durante el fin de semana y en dos sesiones: el sábado durante todo el día y el domingo, esta vez solo por la mañana.

No se sabe cuántos folículos le autotrasplantaron, pero estos injertos están valorados entre 3.000 y 6.000 euros, dependiendo del número de pelos, cuenta la revista.

Antonio David eligió la técnica Fue, que consiste en extraer folículos de la zona posterior o lateral del cuero cabelludo e implantarlos en la zona frontal, pelo a pelo. No necesita suturas y cicactriza en apenas unos días, aunque el cambio de look –calvo e inflamado– de la cabeza de Antonio David no deja lugar a dudas.