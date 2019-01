Mireia Lalaguna ha sido, por el momento, la única española que en lograr alzarse con el título de Miss Mundo. Tiene 26 años y unas medidas de escándalo, 90-63-92, siendo catalana de nacimiento. Se define como una mujer independiente, trabajadora, y discreta.

Una vez conseguida la corona, se trasladó a México, donde está preparándose para ser actriz, y su propósito es dar el salto a Los Ángeles. Ha mantenido una relación muy discreta con uno de galanes más de moda del país azteca, y hace unos meses decidieron poner fin a su noviazgo de mutuo acuerdo, para así poder dedicarse cada uno a sus carreras profesionales con más calma.

Mireia ha pasado unos días en España, junto a su familia, para celebrar la Navidad, y después ha tenido que viajar a varios países europeos, como Londres, Bulgaria y demás, por motivos profesionales. Mireia es consciente de lo mucho que le cambió la vida una vez ganado el concurso. "Mi vida cambió de un día para otro. Estoy muy contenta porque tengo muy bien encauzada mi carrera de actriz. Siempre he vivido ajena a escándalos, me gusta mi privacidad, y estoy muy centrada en mi trabajo. Hasta que pueda, combinaré la moda con la interpretación, sigo haciendo campañas de moda, aunque eso va a menos". En cambio, la interpretación va a más. "Me gradué el pasado diciembre en la mejor escuela de actores de México", cuenta.

Mireia Lalaguna, en el Museo Nacional de Arte Catalán | Instagram

Respecto a la relación que mantenía con Carlos de la Mota, me comentó que fue de mutuo acuerdo y no que no descartaba una reconciliación. "Nos hemos dado un tiempo, porque cada uno tenemos que enfocar nuestra carrera. Ya veremos lo que ocurre en un futuro. Le quiero mucho, pero las circunstancias no son las idóneas para hacer planes a corto plazo, y mucho menos de familia. Nos llevamos muy bien, pero nuestro mundo es muy difícil para tener una relación de pareja. En nuestra relación no hay rutina, se viaja mucho y es muy complicado", confesó.

Le gustaría dar el salto a Los Ángeles, por ese motivo está muy centrada en aprender todo lo referente la interpretación. "Mis profesores me han dicho que tengo que hacer series, y con el tiempo pasar al cine. El salto a Los Ángeles es más fácil desde México que desde España. Ya he participado en alguna, y estoy muy satisfecha de cómo ha salido". Antes de regresar a México, la modelo acudió a la Gran Gala del Mundo Deportivo, que se celebró el Museo Nacional d’Art de Cataluña, en Barcelona, donde lució un modelo exclusivo de la diseñadora Rosa Clará rojo de crepe y pedrería de color rojo, que llamó la atención, estaba realmente guapa.