Habla por primera vez la novia de Kiko Matamoros: "He hecho estriptis ¿Y qué pasa?"

Cristina, la novia de Kiko Matamoros, sigue siendo un misterio para los espectadores y su imagen está cada vez más dañada debido a la cascada de información comprometida que ha dado su supuesto entorno. Sálvame se puso en contacto con ella la semana pasada y su respuesta fue rotunda: "No voy a dar ninguna declaración, por favor déjenme vivir mi día a día". Pero ante la insistencia, Cristina aceptó hablar con uno de los reporteros del programa que se acercó hasta Albacete para conseguir la primeras imágenes de la exgogó.

La novia del colaborador se mostró muy nerviosa con la presencia de Sergi Ferré y la cámara de Telecinco, pero aprovechó su presencia para aclarar algunas cosas que se han dicho de ella en los últimos días. Según ella, su relación va completamente en serio, aunque "se está intentando", y está muy a gusto con él. "He trabajado bailando, he hecho estriptis, ¿y qué pasa? Mi Kiko está contentísimo, que siga hablando la gente", confesó. No obstante, reconoció que le da mucha vergüenza toda la atención que está recibiendo, sobre todo que su pasado esté saliendo a la luz de una forma tan dañina. "En ningún caso hice 'cosas mayores' como se ha dado a entender. Me duele ser la burla y que hable gente que no conozco. Quiero ser anónima, lo veo injusto".

"He bailado, he hecho shows con veintipico años, he sido dependienta... Ahora ya ni eso, porque ya no me van a llamar", le dijo el reportero, y no puedo contener las lágrimas ante la presión. Por todo esto, Cristina tiene intención de poner una querella a todos aquellos que han hablado de su pasado sin su consentimiento y sin pruebas, aunque está esperando a que las aguas se calmen.

¿Mintió a Kiko?

El enfado de Matamoros con sus compañeros es monumental y siempre negó que Cristina se pusiera en contacto con el programa. De ser cierto, Matamoros prometió (en frío) romper su relación con ella. El miércoles por la tarde, Sálvame emitió los mensajes que probarían que, efectivamente, ella misma mandó un vídeo al número de whatsapp para aludidos.

"Terelu mucho criticar pero mira qué bien se lo pasa en la discoteca de Kiko", escribió Cristina, y mandó un vídeo de la colaboradora bailando detrás de la barra. Tan solo dos días después, se arrepintió y volvió a mandar otro mensaje. "Por la ley de datos que me ampara, no doy permiso para divulgar mis mensajes, sms, o datos adjuntos. Sin más, gracias por su colaboración". ¿Será el fin de su (corta) relación)