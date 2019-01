Jorge Javier Vázquez abandona un local tras ser humillado por una camarera

Como viene siendo habitual, Jorge Javier Vázquez ha hecho uso de su blog semanal en Lecturas para compartir con los lectores una de sus anécdotas. Esta vez, el presentador ha contado lo que le ocurrió con la camarera de una cafetería tras actuar en Tenerife con su obra musical Grandes éxitos.

Según cuenta Jorge Javier, quedó con unos compañeros para desayunar, una trabajadora del local se le acercó para pedirle una fotografía: "Es muy temprano, mira qué hora es", le contestó él. Y continúa: "La respuesta me dejó noqueado: 'Que antipático'. Me deja tan parado que tardo dos segundos en reaccionar: 'Perdona, ¿crees que después de veinte años de carrera me puedes decir que soy antipático porque me niego a hacerme una fotografía?'", preguntó indignado el presentador.

Pero ahí no terminó el desagradable encontronazo con la trabajadora, que con "soberbia y cierto desprecio" le dijo: "No te preocupes, pasa por aquí que te invito a un cortado", una frase que no gustó al presentador: "Tuve que abandonar el local. Me han pasado cosas desagradables en mi carrera pero que la trabajadora de un lugar al que acudo a hacer gasto me trate de una manera tan humillante, jamás".

Concluye con unas palabras del cantante Salvador Sobral donde reflexiona sobre la fama: "Me parece que con las selfies me usan como un objeto de narcisismo de la gente para conseguir más likes. Es curioso porque los mayores me dicen que les encantan mis canciones y ya está. Pero los jóvenes, sin decir ni buenas tardes, me preguntan si pueden hacerse una foto conmigo. Y yo digo no. Amén".