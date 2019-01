La fría respuesta de Chayo Mohedano a las lágrimas de Antonio Tejado en 'GH Dúo'

Antonio Tejado y su exnovia Candela se sometieron a la "curva de la vida" de GH Dúo, el momento en el que los concursantes hacen un repaso por los mejores y peores momentos de su vida dibujándolos en una pizarra. Tejado no hizo alusión a su vida anterior a Chayo Mohedano y fue hablando de ella cuando se derrumbó. "Yo a los 16 años era bastante prenda. En ese momento, aparece en mi vida mi tía María del Monte que me pone las pilas y me ayuda. Me dio un oficio, por lo que se lo agradeceré toda la vida", comenzó explicando.

Uno de los picos más altos y felices de su vida llegó con el nacimiento de su hijo Antonio, pero tras la ruptura de Chayo, todo se vino abajo. "La curva baja cuando mi relación con Chayo se rompe. Esa relación me la cargué yo al 90%. Era muy joven, un niñato. No le di buena vida, le fui infiel varias veces... En fin, me comporté como un imbécil", reconoció.

Antonio sobre Chayo: "Espero que no esté potando ni nada de eso si me está viendo" #GHDÚOLímite3 pic.twitter.com/65XoKP8Rjm — Gran Hermano (@ghoficial) January 29, 2019

Tejado sorprendió a todos soltando algunas lágrimas ya que cada vez que habla de ella no es precisamente bien. "En cierto modo, fui feliz con ella. Con 20 años, la felicidad para mí era vivir por todo lo alto. Después he descubierto que no es así... Tengo buenos recuerdos de Chayo, es una tía muy graciosa (...) La culpa de todo lo que pasó fue mía. Ahora no tenemos relación, pero me gustaría retomarla algún día porque ya me voy haciendo mayor y me da pena".

Sin embargo, parece que las palabras de Tejado no le ablandaron nada el corazón a Chayo Mohedano, que dejó un curioso mensaje en Twitter en mitad del programa del martes. "¿Tenéis algún sinvergüenza en mente?", escribió junto a un vídeo de Youtube de su canción Sinvergüenza. Es más, desde la cuenta oficial de GH le lanzaron un mensaje a la cantante: "Si no fuera porque está escrito a las 23.24H, pensaría que Chayo quiere decirnos algo...", a lo que ella volvió a decir: "¡Vaya! ¿Por qué? ¿Tenéis algún sinvergüenza en mente?"

Tenéis a algún sinvergüenza en mente? .... https://t.co/ull3MhnCh3 — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) January 29, 2019