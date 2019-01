El mosqueo de Ana Rosa por una escena sexual de 'GH Dúo': "La próxima vez me avisáis y me voy"

Los vaivenes en la relación de Alejandro Albalá y Sofía Suescun siguen generando debate tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano Dúo. Hace unos días la pareja sorprendió a los espectadores al desatar su pasión bajo el edredón nórdico después de varios días de discusiones, malentendidos y rechazos por parte de Sofía. Una tórrida escena que analizaron en El programa de Ana Rosa y que la presentadora no toleró.

En las imágenes se pudo ver a Albalá hablando con su ex: "Estoy triste. Por cómo se tiene que finalizar con esto. Por eso aprovecho para estar contigo aquí y te miro y me acerco y demás". El tono nostálgico que empleó caló en la ganadora de Supervivientes y terminaron besándose y escondiéndose de las cámaras.

Tras ver el vídeo con cara de circunstancia, Ana Rosa Quintana se dirigió muy seria a la directora del espacio: "A ver, y yo me pregunto, Ángels, directora del programa, y yo ¿por qué tengo que ver esto?". "Es que, de verdad, no tengo por qué…", dijo la presentadora viendo de nuevo las imágenes. "Se ha inaugurado la temporada del edredoning", respondió Joaquín Prat. "La próxima vez me avisáis y me voy", expresó la presentadora.