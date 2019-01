Anabel Pantoja se derrumba en directo tras el intolerable ataque de Chabelita

Los terremotos sacuden, uno tras otro, el planeta Cantora. Anabel Pantoja, la confidente de los Pantoja en Sálvame, se hundió este miércoles en pleno programa tras leer la entrevista de su hermana Lecturas. Un texto donde Chabelita habla de las adicciones de Kiko y, entre otras cosas, de cómo su madre (con quien dice no tener buena relación) se negó a internarlo en un centro de desintoxicación.

Declaraciones como "lo de mi hermano es una cosa muy fuerte, pero tampoco presto demasiada atención a las cosas que pasan en mi familia. No les puedo culpar de que no me impliquen, yo tampoco lo hago, me da pereza", respondió una cruel Chabelita Pantoja a las preguntas de Lecturas.

Anabel, por su parte, reconoció no estar contenta precisamente con la entrevista y, de hecho, acabó anegada en lágrimas. También porque Isabel Pantoja ha recibido otro fuerte golpe tras esas declaraciones: "El problema es que creo que ha podido hacerle daño a mi tía (...) Es muy difícil porque mi prima tiene una vida que respeto, siempre intento aconsejarle y no la apartamos, yo cuando hay un problema llamo".

Anabel dijo sentir mucha "pena" y anunció que habría graves consecuencias en Cantora. "Yo entiendo que haga su vida, pero no se puede escupir para arriba".