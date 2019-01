Cari Lapique asistió a la presentación de la última colección de la firma Aristocrazy, al ser relaciones públicas de la firma Suárez desde hace muchos años. Con un look totalmente rockero, chupa de cuero con tachuelas, jeans y zapatillas deportivas, durante la conversación que mantuvimos no pudo disimular lo feliz que se sentía por ser abuela de nuevo, ya que el próximo mayo su hija Carla volverá a ser madre de su tercer hijo que se va a llamar Beltrán.

"Estoy como loca por ser abuela de nuevo. Tanto a Carlos, mi marido, como a mí nos encanta estar con los nietos, lo disfrutamos muchísimo. Ahora nos cambiamos de casa para estar más cerca de ellos. Viviremos en el piso de arriba de mi hija Cari y enfrente de Carla, estamos encantados". Así de ilusionada lo explicó.

La colección de Aristocrazy | Archivo

El año no ha podido comenzar mejor. "Estoy llena de proyectos, viajes y trabajo, y eso que ya voy teniendo edad de jubilarme, pero ni se me pasa por la cabeza. Soy muy activa, no sé si tendré falta de algo, pero soy así. Soy una privilegiada por trabajar en lo que me gusta".

De su hija Carla comentó que está llevando un embarazo muy bueno. "Está gordi, pero fenomenal, es un niño esperado con los brazos abiertos, me hace una ilusión como si fuera el primero. No se sí este bebé será el último, desde luego por parte de mi hija Cari ya no quiere tener más después de haber tenido un embarazo intrauterino. Se asustó tanto, que decidió no tener más y quedarse con dos. Pienso que Carla, con este tercero también se plantará, aunque nunca se sabe".