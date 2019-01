David Muñoz confiesa que lo pasó mal cuando empezó a salir con Cristina Pedroche

David Muñoz y Cristina Pedroche forman una de las parejas más estables (y empalagosas) del panorama nacional. El chef y la presentadora acudieron el pasado miércoles a El Hormiguero de Pablo Motos y le confesaron algunos de los secretos mejor guardados de su relación, que acabó en boda hace ya tres años. Ellos aseguran que son inmensamente felices, pero el comienzo de su noviazgo no fue nada fácil, sobre todo para el afamado cocinero, que no estaba acostumbrado a la atención mediática.

Pedroche confesó que la fama no ha afectado en absoluto a su relación, pero Muñoz reconoció que lo peor ocurrió cuando empezaron a salir juntos. "Me asustaba mucho con algunas cosas que ocurrían alrededor de Cristina", aseguró. La colaboradora de televisión confesó que no pensaba que los paparazzi les empezarían a seguir tan pronto, tan solo un mes y medio después de sus primeras citas. "Un día salí del portal de casa de Cristina y vi a un tío con un teleobjetivo y pensé que me iban a disparar. Me di la vuelta, me metí otra vez en el portal, llamé a Cristina y le dije 'hay un tío abajo apuntándome con una cosa muy grande. ¿Qué hago? ¿Me escondo?' Y me dijo que me fuera a trabajar. Para mí era un mundo nuevo, yo al principio lo pasaba un poco mal".

Pedroche reconoció que lleva mucho mejor la fama que su marido, tanto lo malo como lo bueno, sobre todo porque las críticas negativas en Internet pueden afectar directamente a su trabajo como cocinero. "A él le duele un poquito más que a mí, también porque yo estoy más expuesta por salir todos los días en televisión. Mis críticas son bastante más elevadas", dijo Cristina.

"Yo era una persona muy ajena a todo este mundo. No sabía nada de lo que pasaba en televisión y cuando la conocí, lo que más me impactó es que se metió rápidamente en mi mundo. Abrazó todo lo que tenía a mi alrededor como si fuese suyo", dijo el chef, demostrando que lo suyo fue un flechazo total.