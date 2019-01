Una venganza del pasado podría liquidar definitivamente a Jesulín y Campanario

Considerado uno de los matrimonios más estables del panorama rosa de nuestro país (a pesar de los continuos rumores de crisis), parece que a día de hoy la pareja formada por Jesulín de Ubrique y María José Campanario no atraviesa su mejor momento. Así lo aseguraron este miércoles en Sálvame: "Ha habido un desgaste en la relación desde hace bastante tiempo y no se les ve juntos desde hace mucho", explicó José Antonio León. "Nos ha llegado la información de que hay una crisis bastante fuerte donde a Jesús se le está arrinconando y que, quizá, Jesús no toma ciertas decisiones para no cometer el mismo error que ya tuvo en el pasado", continuó, a lo que Kiko Hernández añadió: "Esta separación es la definitiva".

Los rumores de crisis se han visto alimentados con la inminente publicación de un libro sobre la familia Janeiro y con el que Pepa Caballero, ex mano derecha del clan durante más de diez años, ha materializado su venganza contra la familia. En él se promete desvelar los secretos mejor guardados de Ambiciones y los motivos no afectivos que les han llevado a estar juntos durante tantos años a pesar de la mala relación. Una publicación que podría, tal y como aseguran, suponer la estocada final para el matrimonio.

Sin embargo el periodista Jesús Manuel, muy cercano a la familia Campanario, aseguró en el programa que el entorno de la odontóloga niega los rumores de crisis: "He hablado con una persona que para mí tiene la credibilidad absoluta. Me dice que no hay ni separación ni enfermedad. Está mejor de salud. Me dice que es un bulo lo de la ruptura. Es una persona en la que confío plenamente. No sé de dónde viene la fuente, pero es sospechoso porque de un tiempo a esta parte Jesús y María José han puesto una especie de trampa para saber quién es el topo que filtra a la prensa información sobre la familia".