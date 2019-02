Kiko Matamoros, feliz al conocerse la verdad sobre el pasado de su novia

Kiko Matamoros respira tranquilo después de que se haya aclarado toda la polémica con su pareja, Cristina Pujol. Ella misma habló con Sálvame para explicar que no tenía nada que ocultar de su pasado: "He trabajado bailando, he hecho mis stripteases hace años, no tengo nada que esconder".

Y es que la desconcertante llamada del supuesto ex de Cristina molestó muchísimo a Matamoros, sobre todo ahora que se ha visto que fue falsa: "Estoy contento de que se haya sabido que era mentira, que era un teléfono falso y que la persona que opera desde este teléfono ahora niega que sea ella y pide que la dejen tranquila".

Además, no dudó en volver a cargar contra sus compañeros de programa: "Son ellos los que se han equivocado, que han metido la pata... pues ya está. Yo estoy apoyándola desde el primer momento".

A todo esto se suma la última confesión de Makoke que ha puesto contra las cuerdas a Kiko. Y es que la ex de Matamoros ha explicado que, en una de las últimas broncas que tuvo con él, este le confesó que sí había tenido un affaire con la joven Sofía Suescun. Unas declaraciones que el propio colaborador ha ratificado desde su sección: "No comparto lo que dijo Makoke, no ha mentido pero no comparto que lo haya hecho público". ¿Qué tendrá que decir ahora Sofía cuando salga de Gran Hermano Dúo?