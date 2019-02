Andreu Buenafuente y Silvia Abril: así surgió el amor entre los presentadores de los Goya

Andreu Buenafuente y Silvia Abril asumen este año el reto de presentar la gala de los Premios Goya. La noche se vive como la gran fiesta del cine español para la Academia, aunque la audiencia no responde de la misma manera: el año pasado obtuvo una de sus peores cifras de la historia con un 19,9% al 25,8% de 2016, según datos de Kantar Media. Juntos han desfilado y posado en la alfombra roja y aunque se trata de la primera vez como anfitriona para Abril, la gala no es algo nuevo para Buenafuente, que ya fue presentador en 2010 y 2011.

Los protagonistas de los Goya (con permiso de los premiados) son compañeros de trabajo y de vida desde hace más de 10 años. Su amor nació en un plató de televisión, cuando Abril interpretaba a uno de sus personajes más famosos: la Niña de Shrek. Curiosamente, Buenafuente se fijó en ella en ese momento: "Los compañeros me preguntaban qué había visto en ella, y yo les decía que en casa era una chica normal, no la Niña de Shrek", dijo en una entrevista en TV3. "Una vez se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de Niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después quedamos y hablamos mucho, cenamos, seguimos hablando. Fuimos a casa, seguimos hablando y le dije: 'nos deberíamos dar un beso ya'. Y en ese momento empezamos a salir", explicó divertido.

La suya es una relación muy discreta, pero tampoco se esconden y no tienen reparo en mostrar su amor públicamente. Se casaron en secreto por lo civil en verano de 2017 en una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona y oficiada por la alcaldesa Ada Colau. No faltó su única hija en común, Joana, que llegó al mundo en 2012. "Juntos y revueltos, así quiero pasarme la vida entera", escribió Abril en Instagram en una ocasión.

El matrimonio ha sabido encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional. Andreu y Silvia trabajaron juntos por primera vez en 2006, cuando el presentador la fichó para su exitosos programa Buenafuente, que duró varias temporadas en Antena 3 y La Sexta. Les vimos cantar juntos en Tu cara me suena -imitando a Tony Bennett y Lady Gaga- y en cuya cuarta temporada Silvia se convirtió en uno de los concursantes más queridos.

Aunque tienen su residencia fijada en Cabrera de Mar (Barcelona) sus viajes a Madrid son constantes por motivos de trabajo. Silvia ha llegado a bromear con esa "doble vida" que lleva. "Tenerlo todo por duplicado te facilita que si te dejas algo en alguna ciudad o en la otra pues no pasa nada. Con Andreu pues lo llevo bien, por duplicado también, tengo un sustituto en Barcelona y nos va mejor como pareja", aseguró entre risas.

A día de hoy siguen trabajando juntos y ella forma parte del grupo de humoristas de Late Motiv, el late night que Buenafuente presenta en Movistar +. No hay duda de que forman un tándem perfecto, y aunque presentar los Goya no es tarea fácil, ellos pondrán todo de su parte.