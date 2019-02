La inesperada maniobra de Toño Sanchís para derrotar a Belén Esteban

Cuando quedan menos de tres semanas para que Toño Sanchís tenga que abandonar su casa tras perder la batalla legal contra Belén Esteban el ex representante podría estar pensando en quemar el último cartucho e intentar detener la subasta de su hogar.

Según desveló el periodista Gustavo González, Toño habría estudiado la posibilidad de llevar a cabo una "trampa legal" que detenga el desahucio: "Está actuando a la desesperada, intentado acogerse a un recoveco legal, remoto pero posible, para dinamitar el desahucio y la subasta". Según el colaborador de Sálvame, si se presenta un contrato de un inquilino en una habitación podría paralizar la decisión judicial. "A nadie le apetecería tener una casa donde hay un inquilino al que no se le puede desahuciar", explicó Gustavo.

Este viernes, Belén Esteban respondió en Sálvame a la presenta triquiñuela legal de su ex representante asegurando que "es algo que no puede pasar": "En la sentencia judicial viene muy claro, esa casa no tiene ningún arrendatario". E insistió en que lo único que quiere es que se le devuelva el dinero que le falta: "Se intentó hablar con él y con su mujer, tuvimos varias reuniones, no me quedó otra que denunciar y el juzgado me ha dado la razón".

Belén reconoció estar contenta con la evolución del proceso y tuvo unas palabras para Olvido Hormigos, que criticó a la colaboradora horas antes por no tener "miramientos" con los hijos de Toño: "No metas a los niños porque eso es jugar sucio y sino, tú que tienes una casa más grande, les cedes la tuya", contestó la colaboradora.