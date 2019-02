Expulsión fulminante de Julio Ruz por "conducta inaceptable" en 'GH Dúo'

Expulsión fulminante para Julio Ruz, que queda fuera de Gran Hermano Dúo debido a su comportamiento con María Jesús Ruiz. La justificación, según la organización del programa emitido por Telecinco, una actitud celosa y posesiva desvelada por algunos vídeos emitidos en los últimos días.

La decisión fue tomada durante la emisión del debate conducido el domingo por Sandra Barneda. En uno de los vídeos, se veía a Ruz muy ofendido por el acercamiento de María Jesús a otro participante, Antonio Tejado. En su cerrazón, Julio impidió a la modelo entrar en la casa mientras ella estaba pasando frío. Julio le negó el paso mientras pedía explicaciones de su conducta.

Horas más tarde, Julio aprovechó un ángulo que no captaban las cámaras para escribir un mensaje secreto a María Jesús en el ordenador que ambos usan habitualmente para escribir el blog oficial del espacio. Ella asegura que le propuso un montaje: unirse en forma de pareja para permanecer más tiempo en la casa. Una propuesta que ella rechazó: "¡Estás rabioso porque no quiero seguir el juego que me has propuesto. Eres tan perro!".

María Jesús desveló esto a todos sus compañeros: "No voy a vender una historia de amor que no existe (…) Está todo el rato persiguiéndome". También la contestación airada de Ruz una vez ella dijo que no: "¿Qué te crees, que estoy enamorado de ti? Tú a mí me das asco".

La expulsión disciplinaria de Ruz, sin embargo, sorprendió a todos incluyendo a la propia María Jesús, que esperaba que su ex fuera expulsado el jueves.