Karlos Arguiñano confiesa que estuvo al borde de la bancarrota

Karlos Arguiñano abrió las puertas de su cocina al programa de La Sexta Liarla Pardo para hablar de cocina, actualidad y de su vida privada. El popular chef, con más de tres décadas al frente de las cámaras, no es muy dado a conceder entrevistas, pero con su compañera de Atresmedia hizo una excepción, incluso le habló del peor momento de su vida.

Hace tres décadas el cocinero tuvo un problema económico que a punto estuvo de llevarle a la bancarrota, un episodio que coincidió con el nacimiento de su hija Amaia. En aquel momento "estaba con un pufo terrible en el restaurante y no sabía si me lo iban a quitar". Arguiñano debía 30 millones de las antiguas pesetas a un pescadero proveedor. "Había pagado a todo el mundo menos a él. A mí me parecía que era el que menos urgencia podía tener en aquel momento", explicó, y recordó que entonces, aquella era una cantidad desorbitada con la que "te podías comprar cuatro pisos".

Su salvación fue la televisión y los programas de cocina que presenta en la pequeña pantalla desde entonces. "Empecé con la tele y las cosas me han ido bien porque pude pagar al pescadero y un crédito de 250 millones de pesetas que pedimos entonces para hacer el hotel. Si no me llega a salir lo de la tele, no hubiese tenido ni el Arguiñano, ni la escuela, ni la bodega, ni el equipo de motos, ni nada de nada", reconoció. Por este motivo, se siente "muy agradecido" con la pequeña pantalla.