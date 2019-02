Ana Obregón acusa a Telecinco de inventarse una noticia

Ana Obregón ha reaccionado en Instagram a las imágenes difundidas por Socialité de Telecinco en las que se divulgaba una mala experiencia de la actriz y presentadora en una tienda, en las que las alarmas habrían sonado tras salir del negocio con prendas sin pagar... o con la alarma sin quitar, tal y como se aclaró después.

Ana ha utilizado sus redes sociales para demostrar que nada ha sido así, y explica con detalle todo lo ocurrido, aportando pruebas fehacientes de que nada ocurrió como se dio a entender por televisión.

Con la cámara del móvil apuntando a un cuadro de la propia Ana y su hijo Álex, recuperándose ahora de un grave cáncer, se oye una conversación con la dependienta que posteriormente ella –según asegura el texto– enviaría al director del programa que emitió la noticia.

"La semana pasada después de estar siete horas en el hospital con mi hijo me fui a pasear sola por el Paseo de Gracia y entré a comprar en una tienda. Como le puede pasar a cualquiera, la dependienta, que era encantadora, se dejó la alarma puesta. A mí en particular la situación me hizo mucha gracia. Recibo una llamada de Telecinco diciendo que tienen un vídeo escandaloso. No solo les aclaro la situación, sino que me pongo en contacto con la tienda y hablo con la dependienta. Esta conversación que vais escuchar se la mandé al director del programa que, haciendo caso omiso de la verdad, insinúa una situación bochornosa en su emisión del sábado para ganar audiencia. Varias revistas y periódicos se han hecho eco confirmando una situación escandalosa, bochornosa y, lo que es peor, que me lo he llevado sin pagar! En estos momentos difíciles y de tanto dolor en mi vida no voy a consentir esa falta de respeto y de humanidad".