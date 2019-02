Alaska y Mario tienen nuevos proyectos, una veces juntos y otras por separado. Uno de ellos es su regreso al teatro después de haber conseguido un gran éxito con la primera obra que interpretaron junto a Bibiana Fernández y Manuel Bandera, El amor sigue en el aire. Según contaron, volverán a repetir experiencia a finales de año con los mismos, una vez que Alaska termine su gira con el nuevo trabajo discográfico que saldrá dentro de muy poco. "El single ya lleva casi un millón de descargas y reproducciones, y el vídeo de Juan Gatti ya tiene vida propia", explicó la artista.

El matrimonio fue embajador del la fiesta por el 80 cumpleaños del famoso establecimiento de sándwiches Rodilla, que se inauguró el 24 de diciembre de 1939. Ambos se encargaron de servir los desayunos a los comensales que se presentaron en la tienda de la emblemática calle Serrano de Madrid. El dinero recaudado se donará la Fundación A la par, que trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

Afortunadamente, Mario se va recuperando de la artrosis que padece en las cervicales y que le ha afectado la movilidad del brazo izquierdo. "Es doloroso pero ya estoy mejor. Soy zurdo, pero al menos ya me puedo peinar solo sin la ayuda de Olvi. Lo he pasado mal. Ya estoy recuperándome, he estado igual que la película de Mamá cumple 100 años, pero ya voy siendo el de siempre. Estoy haciendo rehabilitación", comentó. Mario está totalmente volcado escribiendo un libro para niños. "No es una iniciativa mía, yo jamás lo hubiera pensado, me lo propusieron en la editorial con la que yo suelo colaborar y tengo que entregarlo la semana próxima. Se ha retrasado un poco al haber estado malo, porque era imposible poder trabajar".

"Escribir para niños no es tarea fácil, son muy listos y hay que tratarles como niños que son. En el libro les cuento lo que son las estrellas del rock, que no son solamente Los Ramones. También pueden ser Lola Flores, Raphael, Rafaela Carrá y tantos otros. Les cuento la historia de mis rockeros favoritos. Empieza por Mozart y termino por mi amiga tristemente desaparecida Susi Pop. El rock para mí es una actitud ante la vida que consiste en ser tú mismo. Esos 50 personajes, aunque tengan diferentes tipos de música, son auténticos rockeros para mí porque son dueños de su vida. También está Ana Torroja, que es una auténtica rockera y tuvo que lidiar con las tonterías de los hermanos Cano, y ahí está ella triunfando en México. Ana forma parte de nuestra vida. El libro saldrá en abril y el concierto de Fangoria será ese mismo mes el día 19. Una primavera de lo más completa".