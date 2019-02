Makoke desvela su pasado en común con Antonio de la Torre

Makoke siempre ha sabido rodearse muy bien, o al menos eso es lo que ella cuenta. La exmujer de Kiko Matamoros tuvo una noche de pasión con Brad Pitt, un romance intenso con Julio Iglesias y una bonita amistad con el último galardonado con el Goya a Mejor Actor: Antonio de la Torre. La propia Makoke contó la anécdota el pasado domingo en Viva la vida (Telecinco), aun sabiendo que sería blanco de las bromas de sus compañeros de programa.

"¡Cómo es la vida, es que el mundo es un pañuelo, Makoke!", le dijo la presentadora Emma García en directo. Al parecer, el actor y Makoke veraneaban juntos y eran del mismo grupo de amigos. "¡Luego me dicen cosas! Antonio de la Torre era de mi pandilla de Málaga, de la Cala del Moral (Rincón de la Victoria). Era de mi pandilla de veraneo, cuando teníamos 10 añitos". "Otro más para el bote", bromeó Diego Arrabal.

A pesar de las risas de sus compañeros y de las bromas sobre su fama de "buscafamosos", Makoke le mandó un saludo y aseguró que aquella amistad de la infancia no se mantiene. "Estamos súper orgullosos en Málaga. Le tengo mucho cariño y es un crack. Es un tío estupendo. Me lo he encontrado de mayor y es muy majo".