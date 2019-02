Belén Esteban ha revelado en Sálvame que Julio Ruz, el ex de María Jesús Ruiz recién expulsado de GH Dúo por razones disciplinarias, estaba tan nervioso el día de su expulsión que tuvo que salir de la casa de Guadalix para que le viera el médico.

Según la colaboradora, a Julio "tuvieron que sacarle de la casa y llevarle al hospital del estado de nervios que tenía, se quejaba mucho de que le dolía el estómago". Su fuente, una persona muy cercana al empresario. "No me entero por la productora sino por alguien cercano a Julio. Ayer por la mañana le sacaron de la casa al hospital. Del estado de nervios que tenía le dio un dolor de estómago, y yo sé que por la mañana le tuvo que ver el médico, se quejaba mucho. Por la noche le expulsaron".

Todo indica que Julio Ruz debía estar anticipando que algo grave le iba a pasar tras sus incómodos acercamientos a la modelo y la polémica resultante. "Yo creo que cuando le dijeron que tenía que abandonar, ya se queda tranquilo", opinó Belén Esteban rememorando el momento de la expulsión.

Julio, además, había propuesto un montaje en secreto a María Jesús antes de ser expulsado, idea que la modelo rechazó y contó en público. "Me he quedado en estado de shock, me da pena, pero si te soy sincera, yo quería que este jueves se fuera él", dijo ella tras su expulsión fulminante el domingo, revelando que esperaba que, de todas formas, fuera expulsado, pero por el público.