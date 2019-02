El cadáver de la madre de Luis Miguel podría estar en un municipio madrileño

El actor Andrés García, pieza fundamental en la infancia del cantante Luis Miguel y de su familia, en Ciudad Juárez ayudó a los padres del cantante y apadrinó a éste en sus comienzo musicales, realizó hace unos días unas impactantes declaraciones. Después de años de silencio, y tras la aparición de algunos capítulos delicados de la vida de Luis Miguel en la serie emitida en Netflix sobre su vida, el actor habló sobre el paradero de la madre del cantante, quien desapareció misteriosamente en 1986.

Según contó en el programa Ventaneando: "Estoy casi seguro de que sé donde mataron a la mamá de Luis Miguel". Según narró el intérprete, el padre de Luis Miguel lo invitó a conocer su nueva casa en la localidad madrileña de Las Matas, sin embargo, le llamó la atención que él no tenía las llaves para acceder a la vivienda, sino que tuvo que llamar a un "guardés para que le dejara entrar". Una vez dentro del lugar, un hermano de Luisito Rey y el cuidador se mostraron muy nerviosos, lo que se hizo aún más evidente cuando llegaron al área de la piscina donde cruzaron miradas de manera insistente: "Se empiezan a poner nerviosos en la piscina, la miraban mucho. ¿A qué viene esa actitud? Actuaron como si ahí hubiera un tesoro o algo muy tenebroso. Yo lo conocía bastante bien y pude ver que estaban los tres muy nerviosos, casi espantados. En ese momento pensé que ahí había pasado algo malo".

Cuando comenzó la investigación por la desaparición de Marcela Basteri, el actor comenzó a atar cabos: "Siempre me quedé pensando. Lo he aguantado durante tantos años para no lastimar la sensibilidad de la familia de Luis Miguel y conservar la ilusión de que, a lo mejor, aún estuviera con vida. Pero creo que ya es hora de que alguien busque para ver si no está ahí". Una decisión que tendría que tomar el propio cantante.