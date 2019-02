Como su hija: Vicky Martín Berrocal también estrena novio

Eso de madres e hijas enamorándose a la vez es muy 2.0. Y también es lo que les ha ocurrido a Vicky Martín Berrocal y a su hija Alba.

Diez Minutos, que hace unas semanas nos contaba cómo Alba Díaz Berrocal había roto un matrimonio, destapa este miércoles el romance de su madre, la diseñadora sevillana, y muestra pruebas gráficas de Vicky besándose con su nueva pareja.

Se trata de un "caballero de mediana edad", que recuerda físicamente al difunto Pedro Carrasco. Es empresario y portugués. De hecho sigue residiendo en el país vecino, al que Vicky se escapa cada vez que quiere verle.

Georgina, exclusiva sobre la muerte de su padre

Georgina posa en ¡Hola! seria y enlutada (aunque descalza) para hablarnos de la muerte de su padre hace menos de una semana. La novia de Cristiano suele conceder una entrevista cada seis o siete meses a esta revista y esta vez el interés radica en que se trata de la primera que hace desde que la pareja abandonó Madrid y puso rumbo a Turín.

Georgina aclara que la relación que tenía con su padre no era mala, tal y como se han empeñado en hacernos creer sus familiares más díscolos. "La relación era muy buena, a mi hermana y a mí nos llamaba mis reinas y yo era su chiquitita. Éramos lo que más quería en la vida". Y aclara que, efectivamente, su padre "pudo cometer errores, como todos cometemos. Pero aprendimos de ellos". La entrevista es una auténtica elegía en la que la hija define a un padre ideal, un luchador que siempre estuvo a su lado, aunque no fuera físicamente, que no llegó a conocer a Cristiano porque "no le gustaba que le vieran en ese estado debido a su enfermedad". Tampoco conoció a su nieta.

Respecto a su relación con el astro del deporte, hay que destacar que Georgina confirma que Cristiano todavía no le ha pedido que se case con él...

En ¡Hola! también vemos a la WAG que podría quitarle el puesto: Alice Campello, esposa de Morata, que llega a Madrid para deleite de sus miles de seguidores. Posa en ¡Hola! con sus mellizos, dos bebés preciosos que muestra continuamente en las redes sociales. De ella dicen que es la mujer que consiguió sacar al futbolista de la profunda depresión en la que estaba sumido.

La novia de Kiko ya no quiere ser anónima

Dice Lecturas que la novia de Kiko "rompe su silencio", expresión que no es del todo correcta, ya que nunca había hablado con los medios. Ahora posa en Lecturas "para defender su relación". Y ya de paso, darse a conocer y cobrar unos euros.

Cristina Pujol posa con rostro insinuante en la revista (nos permite comprobar que el parecido con Angelina Jolie es remoto) y comparte algunos planos con Matamoros, aunque la protagonista exclusiva es ella, y eso que quería ser anónima. De hecho, el colaborador de Sálvame no hace declaraciones. "Me han forzado a hablar", argumenta la Jolie manchega, como la define Lecturas, que explica que Kiko "físicamente me encanta, me pone". "Una vez le vi y dije 'no veas cómo está el Matamoros para la edad que tiene'". Veintipico años más que ella, concretamente.

A ello añade frases épicas como "aunque estoy en Albacete, no me siento insegura" o "siempre al hombre lo idolatro un poco, para mí es alguien grande y estoy volcada". Y aclara que nunca fue prostituta y que se dedicó al estriptis cuando "era un baile sensual". Su madre era la que la acercaba a la discoteca.

Luis Miguel vuelve a ser noticia

¡Hola! hace doblete en sus páginas con temas relacionados con Luis Miguel, aunque no tienen nada que ver uno con otro. Por un lado, dedica un reportaje a Michelle Salas, la hija del cantante, que además colabora con la edición digital de la revista.

Lo fuerte viene después. ¡Hola! recoge las polémicas declaraciones de Andrés García, el actor mexicano que apadrinó a el Sol en sus comienzos. Según García, está "casi" seguro de que la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, fue asesinada en Madrid, y que sus restos descansan en la localidad de Las Matas.

Cóctel de noticias

Alfonso Diez "recupera el pulso de su vida". Así describe ¡Hola! cómo está viviendo estos días el duque viudo, que acaba de perder a tres de sus doce hermanos. La revista retrata al que fuera marido de la duquesa de Alba junto a Tata, la esposa del cirujano plástico Juan Peñas, regresando de un evento en Porcelanosa.

Sebastián Llosa, el sobrino cantante de Mario Vargas Llosa. ¡Hola! nos descubre al guapísimo sobrino del premio Nobel, que, a sus 26 años y tras estudiar Economía en Yale, ha decidido que lo suyo es el reguetón. Dice que su tío es para él una fuente de inspiración.

Lecturas nos descubre quién es la "amiga entrañable del duque de Edimburgo". Se trata de una dama llamada lady Penny Romsey que mantiene una amistad íntima con el esposo de Isabel II desde hace décadas. Es 32 años más joven que él, está separada de un nieto de lord Mountbatten y entra en Windsord con todo tipo de facilidades, incluidas las que le permite la mismísima reina. Ojalá la veamos en The Crown.

¡Hola! presenta al bailarín español que "ha devuelto la sonrisa a Celine Dion". Se trata de un joven alicantino de 33 años que estaría saliendo con la cantante.

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas abandonan el hospital tras tener a su cuarto hijo. La pareja ha elegido uno de los centros sanitarios más caros del mundo, el Presbiteriano de Nueva York, para el alumbramiento del niño, Enrique de Jesús.