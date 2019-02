Julio Ruz reaparece para contar el secreto que guarda María Jesús Ruiz

Tras ser expulsado fulminantemente de la casa de Gran Hermano Dúo por "conducta inapropiada", Julio Ruz reapareció este martes en el plató de Telecinco para pedir disculpas y dar la cara por todos los errores cometidos. Durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez se mostró muy sincero y reconoció su cuestionable actitud con María Jesús Ruiz: "Creo que es necesario pedir disculpas. Principalmente a María Jesús, pero también a todo el mundo que se ha podido sentir ofendido, a la audiencia y a esta casa que me ha dado una oportunidad que yo he desaprovechado. También quiero explicar lo que yo sentí en aquel momento y no justificarme jamás, no voy a poner paños calientes", explicó. "Lo que he hecho es intolerable, entiendo totalmente mi expulsión. De hecho yo solicito irme antes incluso de la discusión porque entiendo que no es el comportamiento que debo tener. Por eso tengo una úlcera y he tenido problemas médicos. De hecho estuve vomitando sangre".

Aseguró que no se reconoce en las imágenes y que no puede justificar sus actos: "Me es difícil ver esas imágenes. Yo no soy así fuera. Estas situaciones no se daban cuando estábamos fuera juntos porque si discutíamos yo me iba a tomar un café y volvía cuando la cosa se había tranquilizado. La entiendo perfectamente a María Jesús".

También tuvo unas palabras para Gil Silgado, que este fin de semana visitó Sábado Deluxe, y desveló el secreto que estaría guardando su expareja: "Es que Gil Silgado fue una presencia constante en nuestra relación. María Jesús está con Gil Silgado, no nos equivoquemos. Ella puede llamarlo como quiera. De hecho, la noche anterior de entrar en el concurso ella estuvo con él. Yo entro para poder hablar con ella y para poder solucionar cosas que han pasado fuera, cosas que le han contado y que es mentira. Yo entro para tener una conversación con ella y, por lo menos, tener una relación cordial. Pero yo he confundido las cosas y la he fastidiado".