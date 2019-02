La ex mujer de Camilo Sesto asegura que han tendido una trampa a su hijo

La ex mujer de Camilo Sesto, Lourdes Ornellas, ha concedido esta semana una dura entrevista en Sálvame en la que no deja en muy buen lugar ni al padre de su hijo Camilín, ni al entorno del intérprete. Entre otras cosas, Lourdes confesó que Camilo trataba mal a su hijo y es que, según narró, cuando éste fue a visitar a su padre en México no le dejaron entrar en su casa. Insiste en que Camilo "solo obedece" y señala que la persona que maneja los hilos es su administrador, Cristóbal.

Según la versión de la entrevistada, cuando su hijo llegó a México, le hicieron firmar un documento con el engaño de que era para un trámite del banco, pero no sabe realmente qué es lo que firmó y temen que haya renunciado a la herencia del artista sin ser consciente. Ornellas añade que lo único que le pide a Camilo Sesto es "respeto hacia su hijo", que le dé "su lugar" y no lo deje en manos de "estos tipos porque no lo quieren. Es un estorbo para ellos".

La ex pareja y madre del hijo de Camilo Sesto, señala como culpable de todo al administrador que asesora al cantante. Unas sospechas que fueron confirmadas por varios de los colaboradores en el plató: "Para acceder al cantante tienes que pasar previamente por su administrador".

Cuando el pasado lunes anunciaron la entrevista desde el programa de Sálvame, se pudo ver Lydia Lozano muy afectada porque, a pesar de mantener una gran amistad desde hace años, Lourdes Ornellas había preferido dar la entrevista a Kike Calleja. Durante la emisión de la misma, la ex mujer de Camilo aclaró los motivos que le había llevado a decantarse por el reportero del programa y no por su amiga. Y es que al parecer, cuando llegó a España, escribió a la colaboradora del programa y ésta no le contesto. Algo que le "molestó mucho y por lo que se siente triste".