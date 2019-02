La sobrina de la reina Letizia recuerda a su madre en el aniversario de su muerte

Carla Vigo, la joven sobrina de la reina Letizia, acaba de cumplir la mayoría de edad y, aunque quiere convertirse en una gran actriz, de momento ya ha captado la atención de los medios de comunicación debido a su actividad en las redes sociales donde no tiene problema en opinar sobre temas políticos o sociales sin ningún reparo.

Este jueves, se cumplen 12 años de la muerte de su madre Érika Ortiz Rocasolano, hermana pequeña de la Reina Letizia, y ha escrito un emotivo mensaje en el que la recuerda, como hace todos los 7 de febrero, día en el que falleció cuando ella tan solo tenía seis años de edad.

"A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada, el hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso, nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda la vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste. Yo no lo estaría, pero a veces pasa, los humanos somos así. Te quiero", escribe en un storie de Instagram.

A pesar de ser sobrina de una de las mujeres más importantes de España, Carla continúa con su vida normal y sus estudios en un instituto artístico en Madrid donde vive con su padre. Ésto le permite mantener una relación muy cercana con su tía y sus primas Leonor y Sofía.