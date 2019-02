Peligra el reinado de Sofía Suescun, abucheada y a punto de la expulsión

El límite 48 horas de Gran Hermano Dúo dejó una imagen inesperada: Sofía Suescun, tocada y casi hundida y a punto de caramelo para la expulsión, que podría producirse la misma noche del jueves. La otra nominada es su enemiga íntima María Jesús Ruiz.

"Cuando sales de aquí todo es muy distinto, se vuelve a la realidad, aquí es todo como un cuento. No tiene sentido que entre aquí con la idea de no estar con Alejandro y al rato parezca que somos medio novios. Eso tiene un castigo y es la expulsión. Ya está, ¡me voy a la puta calle!", dijo fuera de sí la ganadora de GH VIP.

Todo apunta a que la convivencia con su ex ha desgastado a la habitualmente incansable concursante, a quien se le podría escapar el triplete ganador (ya se hizo con el trofeo en GH y Supervivientes). El público abucheó a Sofía en el 48 horas, clamando por su expulsión y pidiendo que dejase de utilizar al cántabro.

"Estoy bastante decaída, siento que he hecho muchas cosas mal pero no me arrepiento de nada. En todo momento he hecho lo que siento aunque mucha gente lo vea como una incoherencia, pero es lo que hay", ha dicho Sofía, consciente de que Albalá le ha ganado la partida dialéctica.

Una de los detonantes de la situación fue una colleja, la que le dio Sofía a Alejandro cuando éste se mostró celoso por uno de los tonteos de la joven, que se arrimó mucho a Antonio Tejado.

Según pierde apoyos entre el público y en la casa (Fortu, Yoli, Carolina Sobe y el propio Albalá recibieron menos votos que ella de cara a una probable expulsión), Sofía experiementa por primera vez una sensación amarga: la de no ser la favorita y la de tener que abandonar la casa antes de tiempo.