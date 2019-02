Anna Castillo, sobre su polémica en los Goya: "Me han tratado fatal"

Días después de la noche de entrega de los Premios Goya 2019, en la que Anna Castillo no consiguió alzarse con el galardón a mejor actriz de reparto, los medios se siguen haciendo eco de la polémica reacción de la artista al conocer a la vencedora. Aunque Castillo era una de las grandes favoritas para llevarse el premio a casa, finalmente fue Carolina Yuste la que lo consiguió por su papel en Carmen y Lola.

FAN de la reacción de Anna Castillo tras ganar Carolina Yuste el #Goya2019 pic.twitter.com/gqxhDsyrr5 — Alberto (@AlbertoCR_) February 2, 2019

Ahora la actriz ha querido hablar sobre su controvertida reacción tras perder el premio: "Me han estado tratando fatal como que tengo mal perder y en realidad es cara de sorpresa absoluta. Una no puede ser natural y expresar lo que le pasa en el momento, que ya te tachan de mala perdedora, cuando en realidad me pareció estupendo que ganara Carol". Aseguró que "lo que pasa es que no me lo esperaba", alabando a su vez el "increíble" trabajo de la ganadora en declaraciones para La Script de Movistar +.

Anna estaba nominada por su papel en la película Viaje al cuarto de una madre, por el que ya había conseguido el premio Feroz y el Gaudí, por lo que muchos creían que se haría con el triplete: "Es verdad que antes de los Goya siempre te dicen un montón de cosas y pierdes la perspectiva. A mí mucha gente me decía que se lo iban a dar a Ana Wagener, Natalia de Molina, a mí. Pero no oía a tanta gente hablar de Carol. En el momento que dijeron su nombre pues flipé y me alegré mucho porque se lo merece que flipas y me están poniendo a parir".