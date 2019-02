María Patiño, a gritos con Matamoros: "He caído en la trampa"

Kiko Matamoros regresó este jueves a Sálvame para contestar a las voces que aseguran que pactó sus fotos con Cristina en la revista Diez Minutos y la contradictoria entrevista de su pareja, que asegura que no quiere ser personaje del corazón pero ha protagonizado la portada de una publicación. "La alegría no me la vais a quitar ni vosotros ni nadie", advirtió el colaborador al comienzo de la tarde llamando a sus compañeros "el concilio de aspirantes a juristas". "Ayer estaba indignado pero hoy me parto. Todo es tendencioso y absurdo".

Matamoros también negó que vendiera las primeras fotos publicadas y supuestamente robadas: "Que digan qué agencias han vendido esas imágenes y no sé cuántas imbecilidades más". "Te suplico que dejes de llamarnos imbéciles e idiotas", le pidió su amiga Mila Ximénez pero él contestó que es calificado por sus compañeros como "golfo", "manipulador", "chamarilero" y "se lo tiene que tragar": "Estoy hasta aquí de infundios, calumnias y difamaciones".

Patiño no aguantó los ataques de su compañero y se enfrentó a él: "Soy imbécil porque no puedo entender que una persona como Kiko Matamoros no tenga la capacidad de ir de frente, vender lo que le dé la gana y como le dé la gana. Se envuelve en medias mentiras y yo caigo en la trampa porque soy tonta y lo aprecio, pero se acabó". Tras sus duras palabras insistió en que, a través de un intermediario, Kiko pactó con una agencia para que se tomaran las famosas fotografías. Sin embargo, apuntó que se encontraron otras dos agencias en la puerta del local y la revista Diez Minutos tuvo que comprar las fotos de las otras dos: "Tú con un intermediario pactas con una agencia. Conozco la conversación, la hora y el lugar y lo que digo va a muerte", dijo la periodista mientras Matamotos lo negaba.

Cuando María Patiño habló de un intermediario en el tema de las fotos, Kiko Hernández quiso que su compañera matizara y negase hablara de él: "Yo nunca vendo ni he vendido a un compañero en diez años que llevo aquí", dijo Hernández.