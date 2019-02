Yolanda Ramos cuenta su terrible experiencia trabajando con Pedro Almodóvar

Si algo ha demostrado Yolanda Ramos a lo largo de estos años es que no tiene pelos en la lengua. Ya en el año 2014, durante un programa de Hable con ellas, donde la humorista ejercía de copresentadora, se atrevió a reclamar en directo un dinero a José Luis Moreno por un trabajo de hace años. En esta ocasión, cuenta su experiencia trabajando con Pedro Almodóvar durante el rodaje de Volver. La actriz se sienta este domingo en el Chester de Risto Mejide y el programa ha compartido los minutos en los que habla abiertamente sobre su relación con el director de cine.

Antes de hablar del cineasta manchego, recuerda su primera experiencia en un rodaje junto a José Corbacho y de lo complicado que fueron sus inicios debido a sus traumas: "Yo ya lo sospechaba. Muchas veces cuando me sentía muy desgraciada, pensaba: 'Va, tía, tira, que de esto podrás hacer cine o algo". De ahí, una carrera meteórica que le ha llevado trabajar con los más grandes y a quedarse a las puertas de ganar un Goya.

Al ser preguntada sobre su experiencia como ‘chica Almodóvar’, la actriz guardó silencio durante unos segundos hasta que se sinceró: "A mí con Pedro ni bien ni mal. ¿Por qué tengo que decir 'oh, qué guay lo que aprendí'. Y en la dirección menos. Aprendí más de Corbacho que de Almodóvar", dijo sobre el director.

Yolanda continuó su cruzada contra el cineasta, confirmando que su relación no terminó bien: "Me da lo mismo que se enfade y no me llame más. Pedro, una persona de su estatus, tiene que tratar muy bien a los actores. No eres más que un ser humano que te disfrazabas de mujer en la Movida. Lo hacías muy bien. Y si tú fuiste artista, nosotros también podemos, y si tú fuiste vulnerable, nosotros también podemos".