El testimonio del hijo de Cristina Pujol que hará temblar a Kiko Matamoros

Jonathan, el hijo de Cristina Pujol, nueva novia de Kiko Matamoros, visitó este viernes el plató de Sálvame diario para volver a hablar sobre las mentiras de su madre. El joven ya ofreció su testimonio unos días después de salir a la luz la relación de su progenitora con el colaborador, sin embargo, la entrevista que ofreció Cristina a la revista Lecturas ha vuelto a enfadar a su hijo. "Mi madre no está enamorada", afirmó, "le gusta la popularidad". Según Jonathan, su madre es "hipócrita" porque de pequeño le decía que "no quería estar con un hombre mayor porque le daba asco", aseguró el joven que lleva "un año y medio o dos" sin ver a su madre.

"No puedo estar con ella. Me he ido haciendo mayor y he visto muchas cosas que no eran normales. Como me trataba, no podía tener relación con ella", dijo. "Al principio la eche de menos, ha llegado un punto que no tengo ningún sentimiento. Si vuelvo a tener relación en un mes. me está amenazando con denunciarme". Además, aseguró que no podía contar toda la verdad sobre su madre debido al horario infantil: "Me ha deseado que me pudra".

"La última vez que hablamos me envió un whatsap, estaba con una persona famosa y que quería que me enterase por ella de que era Kiko Matamoros", declaró Jonathan. "Le diría a Kiko que tuviera cuidado, hay que conocer a las personas", advirtió. Según su testimonio, su madre Cristina siempre ha buscado popularidad. De hecho ha tenido una relación con "un torero y un futbolista más jóvenes que ella". "Si quieres ser anónima, ¿por qué haces una entrevista?"