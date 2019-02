David Bustamante presentó su último trabajo discográfico, que lleva por título "Héroes en tiempos de guerra". El cántabro, según explico, vuelve con mucha ilusión, y dijo que este era el mejor trabajo de toda su carrera, que ya suma 18 años.

"Mi hija Daniela, ha tenido mucho que ver, me comentó que le gustaban los boleros, pero que prefería los temas más modernos". Evitó hablar de temas persones, pero sí dijo que se encontraba muy bien viviendo una nueva vida, y muy ilusionado con este trabajo. Tan solo se limitó a decir que con Paula la relación era cordial. "Los amores se viven en casa, no en las redes sociales. El desamor es parte del amor, y lo que sí os puedo decir es que estoy muy bien, estoy convencido que habrá gente a la que le hubiera gustado verme más triste, y lo que me ocurre es todo lo contrario". Así lo explicó.

En el transcurso de la presentación, dijo que le gustaba llevar una vida tranquila. "No me gustan mucho los faranduleros, ni los photocall, aunque hay veces que no tengo más remedio que ir. He estado muy volcado en este trabajo durante más de un año y medio, y creo que hemos hecho una buena selección de temas. Es un disco muy variado, con carácter latino".

David quiso comentar lo bien que lo ha pasado en el programa La Voz. "Ha sido una experiencia muy buena, lo he disfrutado mucho, aparte de ser una oportunidad estupenda para estar con amigos, como Antonio Orozco o Paulina Rubio entre otros. La presentación terminó con la actuación del cantante para que los allí presentes pudiéramos escuchar en directo un par de temas de su nuevo trabajo.