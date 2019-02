La vida de María Villalón ha dado un vuelco que no esperaba. Hace apenas seis meses, y buscando poner tierra de por medio tras una etapa complicada en España, decidió irse rumbo a Edimburgo donde comenzó una nueva andadura trabajando en una hamburguesería. Había decidido dejar la música tras varios fracasos después de ganar con tan solo 18 años la primera edición de Factor X.

Sin embargo, Antena 3 le dio una nueva oportunidad como concursante de Tu cara me suena, programa en el que se alzó con la victoria el pasado viernes: "Ganar era algo que ni se me pasaba por la cabeza. Yo creo que ha sido muy inesperado para la mayoría del público. Estoy abrumada de tanto amor y cariño. Había tirado la toalla y Tu cara me suena me ha devuelto la ilusión y las ganas de volver a la música. Lo que estaba en mi mano ya lo había hecho. Lo había aceptado y no había drama, yo era muy feliz. Pensé irme fuera a aprender inglés y así lo hice y al final la vida me dio una nueva oportunidad", comentó a Chic tras su victoria.

La malagueña, que venció en la final a Soraya, Carlos Baute, Jordi Coll y Mimi, asegura que al principio era muy escéptica y temía no ser bien recibida por sus compañeros al ser la más desconocida del grupo: "Pero fue todo lo contrario. Ha habido muy buen rollo con los compañeros y cero presión". Reconoce que el momento que más disfrutó de la edición fue cuando cantó a dúo con Pablo Alborán imitando a Carminho: "Es lo más emocionante que he hecho en mi vida. Pablo es una persona a la que admiro tanto… Durante la actuación yo le miraba embelesada. Es increíble la magia que llega a transmitir cantando".

Recuperada la ilusión, María asegura que quiere volver a lanzar un trabajo discográfico evitando cometer los errores que le hicieron fracasar hace años: "No estaba en el camino correcto. Probé a hacer pop y fue un error. El objetivo que tengo ahora es recuperar mi esencia". Buscando ese estilo personal, y tras el final del concurso de imitaciones, la cantante acompañará a su compañero de edición Manu Sánchez en la gira del espectáculo Desde Ayamonte hasta fado, con el que pretende "volver a sus orígenes". "Con Carlos Cano como hilo conductor, vamos a empezar a ir por teatros de toda España. Y, por supuesto, van a estar incluidas algunas de las actuaciones del programa, como la de Antonio Molina, María Dolores Pradera, Dolores Vargas o Pasión Vega".

La ganadora de Tu cara me suena asegura no sentir miedo a que la historia pueda volver a repetirse y caer de nuevo en el olvido para el público: "Que pase lo que tenga que pasar. Pero que sea feliz haciendo lo que hagas. De verdad, yo era muy feliz haciendo sándwiches en Escocia y recogiendo aceitunas en Ronda y trabajando en un McDonalds´s. Hay que ser feliz, aquí y ahora".