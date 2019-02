¿Qué pasó entre Jesulín y María Patiño? 'Sálvame' desvela la grabaciones secretas de Arrabal

Nuevos datos de supuestas infidelidades por parte de Jesulín de Ubrique a Belén Esteban salen a la luz. El paparazzi Diego Arrabal llegó a Sálvame cargado con artillería pesada, y es que, según él, está en posesión de unas grabaciones comprometidas en las que una presentadora de televisión "rubia y con un tatuaje" y que actualmente trabajaría en Telecinco, reconoce haber tenido algo con el torero. Esa misma mujer revolucionó el plató el lunes una vez terminado el programa pidiendo por favor que no se hablara más del tema. "Nos fuimos de aquí a las 9 de la noche", contó Kiko Hernández.

El martes, los colaboradores escucharon las grabaciones y se descubrió que esa misma presentadora contó que la que sí estuvo con él fue otra: "María Patiño y Jesulín estuvieron juntos en un hotel del Puerto de Santa María". Pero, ¿de quién se trata? No es otra que Cristina Tárrega, que en 2011 ya le ganó un juicio a Arrabal por contar en un programa que tuvo una historia con el torero. Según los audios, Tárrega le pidió a Arrabal que dijera que quien contó la noche de pasión de Patiño y Jesulín fue el propio torero.

La presentadora, después de mandar un mensaje a Carmen Borrego en el que negaba conocer a Jesulín, se personó otra vez en el plató de Sálvame, esta vez en directo. "Si le hubiera conocido íntimamente, lo hubiera dicho. En su momento demandé a Diego porque aquello no era verdad (...) Cuando gané el juicio, acto seguido doné ese dinero (40.000 euros) a Cáritas, era dinero sucio". Según Tárrega, conoció a Jesulín en el programa Hola Rafaela, y apenas se vieron cinco minutos, momento en el que él le pidió el teléfono.

Cristina no entiende por qué Arrabal vuelve a sacar el tema a relucir, ya que además de ganar el juicio, no lo ve desde 2011. La presentadora se rompió y aseguró que se pasó el día llorando. "No quiero que mi madre piense que he hecho cosas que no le he contado y mi hijo me cuenta todo. Lo único que quiero es ser feliz. Demandé a Diego porque lo dijo en un plató y era mentira", añadió. El drama está servido y ahora queda conocer la versión de María Patiño.