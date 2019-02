Alaska no para de trabajar, y siempre con éxito, una tarea nada fácil. Se cumplen 30 años de Fangoria, 20 con Mario, y su madre el próximo 8 de Mayo 90. No se puede pedir más. El último trabajo discográfico verá la luz el próximo día 15 de febrero, y lleva por título "Extrapolaciones y dos preguntas". La expectación está servida, y más cuando el single "¿De qué me culpas?" ya lleva más de 1 millón de descargas.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo, hemos hecho dos discos, este es el primero, el segundo será después del verano. Decidimos hacer en cada uno de ellos, dos canciones nuevas y trece versionadas de otros artistas, son canciones afines. Respecto al single "¿De qué me culpas?" cada persona tiene una vivencia personal que se le acopla a la letra, tiene muchas lecturas. En el disco hay canciones muy conocidas y otros menos para un público muy determinado. Recuerdo que David Bowie hizo versiones de grupos que le gustaban", describió.

Alaska, según me comentó a lo largo de la conversación que mantuvimos los dos solos, fue muy clara respecto a las críticas. "Estoy acostumbrada, siempre las ha habido, antes se sabía menos y ahora mucho más. Hay veces que las cosas se hacen a mala idea, y ¿qué necesidad? Por otro lado también hay gente que te adora y nos objetiva, y a la inversa igual. Hoy a través de las redes sociales te dicen lo que sea, y hay veces que no tiene nada que ver", comentó.

Le espera una gira extensa. "Haremos dos conciertos de presentación donde se tocará todo el disco, el primero en Madrid en el Palacio de los Deportes, el 13 de Abril, y el siguiente en Barcelona en el Palau San Jordi el 27 también de abril. A la semana siguiente habrá gira de festivales y conciertos de verano, incluyendo repertorio".

Al preguntarle por cómo se encontraba Mario de sus cervicales, dijo que estaba mejor aunque un poco agobiado terminando el libro, y yendo a rehabilitación. "Vive todo el proceso del disco, aunque solo asoma la patita cuando considera que puede hacerlo. Está pendiente de todo". Un matrimonio que no puede estar más unido, a pesar de haber tenido -como es normal- alguna crisis, pero siempre con final feliz. "No hay secreto alguno porque si fuera así lo patentaríamos y a vivir. Hay que estar enamorado". Así de fácil lo explicó.