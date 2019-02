Después de la reñida final de Tu cara me suena del pasado viernes, que le enfrentó a María Villalón y en la que quedó en segunda posición, el cantante Carlos Baute habló con Chic sobre su experiencia en el programa de Antena 3, el tercer embarazo de su mujer Astrid Klisans y su fugaz relación con Begoña Villacís.

"Ha sido una vivencia espectacular. Creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Estoy muy agradecido con el público, temía mucho ser juzgado por ellos. Era lo que más me estresaba, porque yo no quería ganar, yo ya tengo mi carrera como mis compañeros. María lo hizo muy bien, y se merecía ganar y la oportunidad. La quiero mucho, he seguido mucho su historia personal y me ha hecho feliz que ganara", confesó durante el encuentro con los finalistas y la ganadora del programa. "No me imaginaba vestido de otra persona, pero después me enganché. Vine un día, probé y me encantó. Me vestí de mujer para imitar a Celia Cruz y me divertí muchísimo".

El venezolano, que espera un hijo con su mujer, Astrid Klisans, asegura sentirse nervioso debido a la pérdida del bebé que sufrieron en el año 2015: "Todavía no hay que darme la enhorabuena. Estamos esperando las pruebas. Esperemos que haya latido y todo esté bien. Ya sufrimos una pérdida. Queremos decirlo de seguro cuando todo esté bien". A pesar de la cautela, asegura sentirse ilusionado con la posible noticia: "Ojalá. Esperemos que todo salga bien. Es nuestro tercer hijo y creo que ya paro la máquina (risas). Mi mujer, de momento, guarda reposo, se está cuidando".

Aprovechando el estado de su mujer y al ser preguntado sobre el embarazo de Begoña Villacís, el venezolano mandó un mensaje de felicitación a la de Ciudadanos: "Me enteré de su embarazo. Es su tercer hijo. Desde aquí le doy mi enhorabuena. Nos hemos visto varias veces y tengo un recuerdo muy lindo de ella. Fue hace 18 años, era una estudiante muy linda. Es una de las mujeres más inteligentes y preparadas que conozco".