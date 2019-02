Makoke traiciona a Kiko Matamoros y avisa a Cristina de quién es realmente su ex

Makoke regresa a la portada de la revista Lecturas una semana más con declaraciones exclusivas en las que advierte a Cristina Pujol, la novia de Kiko Matamoros, sobre las infidelidades de su ex, con el que acaba de firmar el divorcio. La revista recoge además el momento gráfico en el que la pareja sale de firmar la separación en la misma notaría en la que se casaron hace dos años.

La exmodelo cuenta en la revista cómo pasó el trago legal que pone fin a su matrimonio con Kiko Matamoros. Aunque su intención es mirar al futuro, aprovecha las páginas de la publicación para mostrarse dolida por la deriva que ha tomado la vida de su exmarido: "Los hombres como Kiko no cambian, se lo regalo a Cristina" o "Kiko ni es feliz ni está enamorado" son los titulares principales de una conversación en la que Makoke además advierte a la nueva novia de su ex sobre su carácter: "Tenía unos valores que no veo ahora por ningún lado, creo que era mucho más íntegro y tenía las cosas mucho más claras. No lo reconozco con estas mujeres. Cuando vi a Kiko con Cristina en Lecturas sentí tristeza. No hace ni seis meses que nos separamos".

También critica el nuevo trabajo en la noche del colaborador en una conocida discoteca de Madrid: "El último año que Kiko estuvo conmigo, Kiko se dedicó a leer y a escribir. A lo mejor ahora tiene un ocio más divertido. Nosotros salíamos hasta las ocho de la mañana, cada quince días, pero eso de trabajar en el mundo de la noche, como hace ahora, nunca le había gustado".

Y confirma que su relación especial con Tony Spina sigue haciéndola "súper feliz": "Es maravillosa. Me aporta muchísimo, pero de ahí a que haya una relación seria… Estamos mucho juntos, ha venido a vivir a Madrid. Todavía no hay relación. Nos llevamos cada día mejor. Nunca me ha pasado esto con nadie, tenemos una complicidad extrema. Que pase lo que tenga que pasar. Es el hombre perfecto".