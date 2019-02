Kiko Rivera podría desbaratar, muy a su pesar, la estrategia judicial de su madre Isabel Pantoja en su próxima cita en los juzgados.

Tal y como explicó la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico, la reclusión obligada (pero a la vez lucrativa) del Dj podría impedirle asistir como testigo al juicio de su madre contra las Mellis por unas controvertidas declaraciones sobre ella y su hermano Agustín.

"Pantoja demandó y se admitió a trámite. Y ahora resulta que a finales de febrero será el juicio". Naturalmente, a esta cita acudirán las propias Mellis, además de Isabel, la abogada Cynthia Ruiz.... "pero en su día se puso como testigo por una parte a Kiko Rivera y, por otra, a Dulce".

Dada la actual (y nefasta) relación de Pantoja con Dulce, y la feliz estancia de Kiko en la casa de Guadalix (donde de hecho tiene posibilidades de ganar, o de quedarse un largo tiempo) toda la estrategia judicial en este caso puede venirse completamente abajo.

Por eso, "han intentado pedir un retraso para esa fecha para que Kiko no tenga que salir ni romper la concentración, un retraso de dos o tres meses. Pero la Justicia no va a estar pendiente de un reality y les han dicho que no", explicó Cortázar en esRadio.

¿Cuál es el dilema de Isabel Pantoja? "Ella no quiere que Kiko salga de la casa porque piensa que le puede perjudicar, o retirar una demanda contra las Mellis. A ello se suman los propios problemas económicos de Kiko, que necesita realmente participar en GH para ir deshaciéndose de sus deudas.

De modo que seguramente renuncien a Kiko como testigo, aunque a ella la perjudique. De modo que la fortuna de Kiko en el programa de Telecinco, donde tiene posibilidades de éxito, podría salir cara a su madre... Isabel Pantoja, de nuevo, no puede tener todo.