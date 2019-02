Soraya se sincera sobre la mala relación con sus compañeros y la última polémica de TVE

Encantada con su tercer puesto en la final de Tu cara me suena que emitió Antena 3 el pasado viernes, Soraya Arnelas se sienta con Chic para charlar sobre su paso por el talent show de imitaciones donde se ha convertido en una de las concursantes revelación de la temporada. Desde Isabel Pantoja hasta Annie Lennox , a Soraya no se le ha resistido ninguno de los personajes que ha propuesto el programa: "Me siento ganadora por haber hecho cosas así de complicadas. No me esperaba ganar, pero todo podía pasar. Aunque me hubiese gustado ganar para poder ayudar a mucha gente con el premio", aseguró sobre los 30.000 euros de premio que deben destinar a causas benéficas.

"Entre nosotros no existía rivalidad, creo que había más entre los que estaban fuera", dijo sobre las críticas que recibió el programa en las redes sociales al dejar fuera del duelo final a Mimi y a ella misma. "Ya lo dije en Twitter. Si la gente pudiese ver cómo vivimos el programa se daría cuenta de que somos una gran familia y nos queremos mucho. La relación entre nosotros ha sido buenísima. Voy a echarlos mucho de menos".

Quien ha estado muy presente desde el comienzo del programa ha sido su familia que, "a pesar de la distancia", ha estado muy pendiente de ella desde casa: "Mi hija Manuela me reconocía por la voz. Ha sido muy especial y bonito". Y nos habló sobre la emotiva pedida de mano que preparó su pareja, Miguel Herrera, con quien comparte su vida desde hace siete años, y de la que su hija fue testigo. "Fue el día de Reyes cuando Manuela y yo estábamos en la cama. Reconozco que siempre decía ‘yo no me voy a casar’ pero ahora que lo veo tan cerca, me ilusiona. Queremos hacerlo en el campo, en la finca de Extremadura, y luego ya veremos".

Sobre el festival de Eurovisión, en el que ella probó suerte en el año 2009, confesó el "respeto" que le merece: "Además de haber sido representante de España, también soy eurofan. Lo que pido a Miki es que sea auténtico y le ponga muchas ganas. Lo que me gusta del tema de este año es que es un género muy diferente. Siempre pensamos en los mismos temas como caballos ganadores. Nunca hemos llevado algo así. Puede que un tema tan festivo triunfe entre los países nórdicos y balcánicos".

Con respecto a la polémica que rodea a TVE y su supuesto incumplimiento de las bases del reglamento a la hora de elegir el representante de España para el festival musical, Soraya se muestra prudente: "Lo que no se puede es obligar a ir a la gente. Esa dinámica tiene que cambiar", comentó refiriéndose al controvertido comportamiento de María o Natalia, que expresaron abiertamente su deseo de no ser elegidas.