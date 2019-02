Kiko Matamoros anuncia que se casa

Kiko Matamoros está muy enamorado de su novia Cristina y aunque y ella no le ha aceptado su regalo de San Valentín, su relación va viento en popa. El colaborador acudió como cada jueves a Sálvame, donde Carlota Corredera le preguntó si ya había conseguido divorciarse de Makoke. "Ni lo sé ni me importa", contestó él impasible.

"Los temas burocráticos nunca han sido mi fuerte. Firmé el divorcio y ya está. Si me lo han dado muy bien y si me lo dan mañana, también. Con tal de que me lo den antes del 21 de junio, que me pienso casar ese día", dijo en el plató dejando a todos boquiabiertos. "Va a ser una semana llena de bodas. Se casa Sergio Ramos el 17, Belén Esteban el 22...", dijo bromeando. El anuncio dejó descolocada a la presentadora, que le preguntó si se casa en serio. "Sí", contestó rotundo.

"Una cosa para pocos, para 40 a 50 escogidos. Va a haber muy buena música y jazz, por supuesto". Al final de su sección, Kiko quiso matizar: habrá boda porque a Cristina le hace ilusión casarse, coincide con que él se ha divorciado y le apetece volver a pasar por el altar pero, eso sí, la fecha no es exacta y aún está por determinar.