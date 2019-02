El amor entre María Lapiedra y Gustavo González corre peligro. Después de las vicisitudes que han tenido que atravesar para continuar juntos (llevaban ocho años viéndose a espaldas de sus respectivas parejas) la pareja atraviesa un complicado momento debido a la última publicación de la exactriz porno en Instagram. El colaborador de Sálvame se mostró este miércoles muy molesto con su pareja debido a la publicación de una imagen de su exmujer, donde se desvelaba su identidad y su perfil en redes sociales: "Un gravísimo error", dijo.

Hasta el momento, la identidad de la esposa de Gustavo González se había mantenido en secreto, pese a ser uno de los personajes más buscados. Sin embargo, ella había intentado mantenerse al margen de la polémica historia. "Está superobsesionada", aseguró María en una conexión telefónica con el programa. "Cada día mira mis stories y todo". Como venganza decidió compartir con sus seguidores la identidad de su enemiga: "Ya te digo yo que no está tan mal como parece", explicó María.

Aunque Gustavo no quiso entrar en más detalles, calificó el comportamiento como un grave error y aseguró que había estado hablando con ella antes de empezar el programa lo que desencadenó una monumental discusión en la que, según el paparazzi, no habían llegado a un entendimiento. "Quiero reiterar lo mucho, mucho, que quiero a mis hijos, voy a pelear por ellos siempre, por su tranquilidad, y ahora mismo entiendo que no tengan esa tranquilidad que merecen. Ojalá esto nos sirva para no seguir cometiendo errores, reiterando que el que más errores ha cometido soy yo".