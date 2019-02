Ana Rosa se atreve a enseñar lo que menos le gusta de su cuerpo

Todo el mundo tiene algún complejo con su cuerpo, incluidas las presentadoras de televisión, pero Ana Rosa Quintana se atrevió a mostrar a sus espectadores la parte de su anatomía que menos le gusta y que lleva toda la vida ocultando: sus orejas. Ocurrió en una mesa de debate el pasado jueves, cuando los colaboradores hablaban de orejas grandes.

"No me habléis de orejas grandes…", dijo la presentadora, que confesó que lleva toda la vida dejándose el pelo largo para ocultarlas. Eso sí, como curiosidad contó que es capaz de moverlas. "Tengo una habilidad con las orejas, yo las muevo. No lo voy a enseñar porque después me sacan en todos los zappings". Pero claro, ante semejante afirmación, todos los compañeros querían ver la habilidad de Ana Rosa.

Ella se negó mientras sus compañeros gritaban "¡que las mueva, que las mueva!" y, como buena reina de las mañanas, se debe a su audiencia. La presentadora se apartó el pelo y mostró su curioso don.