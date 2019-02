Los animalistas se cobran una nueva víctima: Anita Matamoros

A pesar de que cuando Anita Matamoros cumplió la mayoría de edad decidió que no quería dedicarse a la televisión como sus famosos padres Kiko Matamoros y Makoke, ya se ha convertido en uno de los personajes que más interesan, al menos en las redes sociales donde se ha convertido en influencer. Esto le ha permitido trabajar con grandes marcas de moda y belleza. Sin embargo, no todo ha sido positivo desde que comenzó su andadura en las redes, y también ha tenido que enfrentarse a varias polémicas debido a sus publicaciones.

Una de las más recordadas es cuando subió una veraniega foto en la que posaba en bañador. Sus seguidores más críticos destacaron que la prenda marcaba sus partes íntimas y, debido a la presión social, decidió borrar la imagen. Poco tiempo después, decidió que no iba a ceder ante los haters, así que volvió a subir la foto y les mandó un demoledor mensaje: "Si no te gusta, no mires".

Esta semana ha vuelto a ser duramente criticada, esta vez por parte del colectivo animalista, debido al abrigo de piel que lució durante una soleada tarde en Milán, donde realiza sus estudios de moda: "Good morning ", escribió. La hija de Kiko Matamoros y Makoke decidió compartirla instantánea con sus fans que rápidamente plagaron la publicación de comentarios negativos que le reprochaban que en tiempos "de tanta lucha animalista" ella luciese un abrigo así.

"Hace un meses decías que viste un documental que te hizo eliminar el consumo animal y te duró unos meses. Ahora te compras un abrigo de pelo. Espero que todas tus opiniones no sean tan fugaces y sí más coherentes. Menos mal que a mí no me influyes tú" o "niña, que estamos en otros tiempos y un poquito de sensibilidad con los indefensos animalitos debemos mostrar y más aún figuras públicas como tú, deberían dar ejemplo", fueron algunos de los comentarios. Hasta el momento, ha preferido guardar silencio y no manifestarse, aunque no es la primera vez que recibe críticas por parte de los animalistas. Hace un mes también compartió una fotografía muy cuestionada en la que le pedían que confirmase que se trabaja de piel sintética o si, por el contrario, era real.