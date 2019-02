La noticia bomba que podría anunciar Jesulín de Ubrique ante los medios

Jesulín de Ubrique vuelve a los ruedos y va a dar una rueda de prensa este viernes. Pero no es lo único que el torero podría anunciar ente los medios pues, tras una semana intensa con la publicación de grabaciones inéditas donde hablaba sobre su separación de Belén Esteban, también podría dar una de las noticias más tristes de su vida: su separación definitiva de María José Campanario.

Eso es lo que aseguró Raquel Bollo, colaboradora de Sálvame, que confesó tener información del círculo cercano a Jesús: "Va a ser en un hotel en Sevilla. Lo que me cuentan es que su intención es dar una bomba de la que se está hablando: decir que ha roto con María José Campanario". Según la tertuliana, la intención del torero es crear expectación y generar debates en torno a él y su pareja para conseguir promoción gratuita de su vuelta a los ruedos: "A su vez, me dicen que no es cierto, que es un montaje que está preparando para que se hable mucho de su vuelta al toreo".

La presentadora Carlota Corredera dudó ante su compañera de que el torero fuese a mezclar en una misma rueda de prensa un tema laboral con otro tan personal, por lo que Raquel matizó: "Lo que puede pasar es que quizás, ahora que lo cuento no lo diga. Pero esas son las intenciones que a mí me cuenta alguien que lo sabe muy bien. Es un reclamo que se ha esparcido antes para su vuelta a los toros. Después de esa rueda de prensa dará una fiesta".