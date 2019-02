Monumental enfado de Jorge Javier con el público: "¡Esto no es el mercado de abastos!"

Después del descomunal repaso que le dio Candela Acevedo a Antonio Tejado durante su visita a la casa de Gran Hermano Dúo con motivo de la celebración de San Valentín, Jorge Javier Vázquez quiso hablar con el concursante para conocer sus impresiones sobre el reencuentro. Mientras el ex de Chayo Mohedano intentaba explicar su comportamiento dentro de la casa con María Jesús Ruiz y su ruptura con Candela, el público en plató lo abucheaba e insultaba sin descanso.

Durante el discurso, Tejado reprochó a los espectadores del plató que nunca estaban contentos con ninguno de sus comportamientos hasta que el presentador salió en su defensa ante los continuos gritos de la gente: "¡Esto tampoco es el mercado de abastos! Estoy hablando con una persona que está mal. Vamos a escucharla ¿no? Has dado un monólogo maravilloso".

Poco antes de finalizar la gala y tras despedirse de los habitantes de la casa hasta el martes, Jorge Javier volvió a enfrentarse al público y visiblemente molesto volvió a recriminar su actitud: "Nos estamos acostumbrando a abuchear cuando alguien dice cualquier cosa y estamos perdiendo el valor del abucheo". Y continuó: "Me encanta lo que pasa en el plató. Me encanta que el público esté tan vivo. Pero por favor, que la gente salga en televisión no quiere decir que se les pueda decir absolutamente de todo".

Mientras decía esto se pudo escuchar un "¡vaya!" exclamado por alguien del público que inmediatamente tuvo respuesta por parte del presentador: "¡Vaya, no! Son personas, como otras que están ahí trabajando". Y mirando al equipo que trabaja en el programa fuera de cámaras les rogó: "Si pensáis que hay público que no lo puede resistir, mejor que no venga y que lo vea desde casa. Pero aquí venimos a divertirnos, a participar. Pero no a soltar toda la mala leche que llevamos acumulada durante toda la semana. He dicho", concluyó Vázquez para después despedir el programa.