El trágico episodio que cambió la vida de Álex González

El actor Álex González fue uno de los invitados del programa Volverte a ver de Carlos Sobera, donde recordó uno de los episodios más dramáticos de su vida pero gracias al que, sin embargo, descubrió cúal era su verdadera vocación y cumplió sus sueños.

Según confesó el actor con tan solo 19 años sufrió un terrible accidente de moto junto a la que era su pareja en aquel entonces. Álex González perdió el control del vehículo y se estrelló. Como resultado se desgarró el brazo aunque afortunadamente se salvó de seccionarse la arteria: "A esa edad, piensas que siempre vas a tener una oportunidad. Recuerdo que estudiaba interpretación en una escuela, pero lo veía como un divertimento. A causa del accidente, me corté el brazo por dos sitios, casi pierdo el brazo. En ese momento fue un disgusto tremendo, estuve muy limitado",

"En ese momento me di cuenta de que tenía que perseguir mis sueños como si fuera el último día", dijo a Carlos Sobera muy emocionado durante la entrevista: "Cuando me miro la cicatriz la cicatriz, la veo como un regalo, como una señal de que la vida me dijo 'adelante, lucha por tus sueños. Esa cicatriz es más bien una bendición".

Después del terrible accidente, Álex González decidió dedicarse al mundo de la interpretación, algo que ya desveló durante su entrevista en Viva la vida: "Ya estudiaba interpretación, pero no me lo tomaba muy en serio. Aquel accidente fue la primera advertencia que me dio la vida en el sentido de que no vamos a estar aquí siempre y que hay que hacer lo que nos haga felices. A raíz del accidente, ya con 19 años, y también porque vi una película de Javier Bardem, Antes de que anochezca, fue cuando decidí apuntarme a la misma escuela en la que estudió Bardem".