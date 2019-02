Francisco Rivera está feliz con el pequeño Curro. Cuando habla de él se le ilumina la cara y dijo que se le daba muy bien cambiar pañales, aunque al ser tan pequeño, disfruta mucho más la madre cambiándole y atendiéndole. "Yo reconozco que me lo paso mejor con Carmen, me la llevo al campo, a montar a caballo a Triana y donde sea, pero estamos encantados como es lógico. "Con tres, me corto la coleta", entre risas así lo dijo. Carmen está feliz con su hermano y le quiere coger, hace unos días, estaba muy callada y cuando fue a ver lo que estaba haciendo le había pintado los labios y la cara de rojo y me decía lo que guapo que estaba".

"Por su parte Cayetana, disfruta mucho con él, podría ser su hijo, además quería niño, la verdad es que las dos hermanas están como locas con el peque. Es una mujer muy especial, la relación es perfecta sin olvidar que no soy su amigo, soy su padre. Cuando ella nació yo era muy joven, y hemos vivido muchas cosas muy especiales, hemos estado los dos solos mucho tiempo. Cuando ella decidió ir a Sevilla a vivir conmigo, y los pocos días se dio cuenta que no se adaptaba no hubo ningún problema en que volviera trasladarse a vivir con su madre. Como es lógico siempre la voy a apoyar quiero lo mejor para ella, y el tema de los novios lo llevaré como padre que soy. Con su madre nos llevamos muy bien, Cayetana nos da estabilidad a todos". Así lo contó.

Francisco comentó que se acuesta pronto y que no suele ver mucha televisión, pero alguna vez que lo ha hecho y ha visto a su hermano Kiko y a su cuñada en el reallity, le ha gustado mucho. "Está sembrado, y así lo ha sido toda la vida, Irene está fantástica porque no está acostumbrada a esas cosas, al principio estábamos preocupados porque es muy tímida, pero hay que reconocer que lo están haciendo muy bien". Al preguntarle que le parecía todo lo que había confesado respecto a las adicciones, dijo que lo sabía, y que le había parecido que había tenido un par por haberlo contado. "Las drogas son muy malas, yo no las he probado en mi vida, y lo digo porque lo hemos vivido en casa, y repito es muy malo, es una enfermedad terrible y destroza una casa, y que alguien cuente su experiencia, después de haber estado metido, y haber conseguido salir, creo que no hay que echarlo en saco roto, todo lo contrario, ha sido muy valiente. Pienso que consejos no sirven para mucho, puedes dar opiniones, y sobre todo a la gente que se quiere, siempre hay que apoyar, y sobre todo con tu ejemplo, y más a ciertas edades".

Sobre los rumores que circulan sobre la poca relación que hay entre Lourdes y su cuñada Eva González, no entró en dar muchos detalles. "No voy a entrar en eso, cierto es que no van a comer todos los días juntas, y sí Eva todavía no conoce a mi hijo, es por lo mucho que trabaja, y también tiene un niño muy pequeño, vivimos en ciudades diferentes, ellos en Madrid y nosotros en Sevilla, yo no le doy la mayor importancia" de esa manera la excusó.

Dentro de poco tiempo va a coincidir con su primo Jose Antonio Canales Rivera en un festival benéfico en Zahara de los Atunes de donde era su padre, el desaparecido Paquirri. "Hemos torteado muchos festivales, es un homenaje a mi tío José. Con mi primo José Antonio bien, al final la sangre es la sangre y hay que perdonar, y mirar para adelante". Antes de terminar, le pregunté como estaba su relación con su hermano Julián Contreras y sin entrar en detalles así lo dijo." No hay ninguna relación".

Francisco al igual que Ana Obregón fueron los encargados de apadrinar, el lanzamiento del aceite de oliva y el jamón de bellota Torrequebrada Gourmet.