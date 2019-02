Lucía Rivera saca las uñas contra todos en su semana más complicada

Lucía Rivera saltaba esta semana a la palestra después de que se conociera su sorprendente relación Marc Márquez. Y es que, al parecer, la pareja lleva varios meses manteniendo una relación muy discreta de la que pocas personas eran conocedoras.

La Otra Crónica y la revista ¡Hola!, daban una noticia que todavía no ha sido confirmada por ninguno de los protagonistas. Sin embargo, lo que tendría que ser una buena noticia para la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera se ha convertido en una auténtico quebradero de cabeza, a tenor del storie que subió a Instagram hace unas horas.

Harta de las críticas y comentarios que recibe constantemente en sus redes sociales desde se conociera su relación con el pentacampeón del mundo, Lucía estalló y plantó cara a todos aquellos que la critican por tener "los padres que tiene".

Aunque asegura que trata de ignorar los comentarios que recibe para que no le afecten negativamente, la modelo admitió que de vez en cuando caía en la tentación de contestar y por lo que parece, esta vez se le ha acabado la paciencia. "No entiendo por qué tanta inquina y tanto odio contra mí simplemente por ser adoptada por mi padre", comentó indignada. "Si algo me han enseñado en casa es a no pisar a nadie y menos sin motivos y sin tener ni idea, ni haberme puesto sus zapatos", escribió pidiendo respeto. "Nadie es más que nadie. Vamos creo que es la basa de la educación", escribió muy enfadada.

"Si hubiera querido 'vivir del cuento' hubiera tomado caminos mucho más fáciles a los que he tomado. Simplemente me dedico y desvivo por lo que me gusta", y les aconsejaba "que cada uno se mire por dentro antes de habalr de alguien que no hizo ni está haciendo nada malo", continuó. "Por cierto, tengo una madre maravillosa y auténtica", terminó su improvisado comunicado presumiendo de lo feliz que es al lado de su madre Blanca Romero.