El día que Mª Jesús Ruiz protagonizó la escena sexual más fuerte de la historia de la televisión

Es innegable que María Jesús Ruiz es una de las mejores concursantes con las que un reality puede contar en su casting. Con sus aciertos y sus muchos errores, la ex miss España se entrega por completo al espectáculo y como toda una profesional protagoniza momentos que no pasan desapercibidos para el espectador. Sin temor a ser odiada o rechazada por el público, María Jesús se deja llevar por sus impulsos: ya sea a la hora de encararse con el padre de su hija Julio Ruz, al que llegó a insultar en varias ocasiones , o rendirse al amor frente a las cámaras con Antonio Tejado.

Gran Hermano Dúo es su tercer reality. La modelo comenzó su andadura en la telerrealidad en año 2005, cuando los realitys estaban en todo su apogeo y ni siquiera Antena 3 (que hoy presume de ‘cadena blanca’) no pudo resistirse a tener el suyo propio: La granja. La primera versión de lo que luego se convertiría en Acorralados en Telecinco y donde aguerridos famosos se metían en la piel de trabajadores de una granja que tendrían que cuidar para poder sobrevivir y con una jovencísima Terelu Campos como conductora del show.

Sexo explícito frente a las cámaras

Nada hacía presagiar que durante la segunda temporada del programa los españoles serían testigos del primer edredoning entre famosos de la historia de la televisión en nuestro país. María Jesús Ruiz y Dani dj, de profesión ‘ex de famosas’, enloquecieron el uno por el otro y los besos y las caricias derivaron en escenas sexuales tan subidas de tono que no pudieron ser emitidas en su totalidad.

La propia Terelu lo reconoció durante una tarde en Sálvame: "Se tuvo que editar muchísimo. Lo que eliminamos no era nada al lado de lo que había… Hubo vídeos tan fuerte que nunca podrían ver la luz. A la madre de María Jesús la teníamos que sentar en el plató todos los días con una pastilla para que se relajase porque a esa mujer le iba a dar algo solo de lo que emitíamos ".

La colaboradora se refiere, entre otros, al momento en el que cuatro de los concursantes, Fernando Acaso, la miss universo Alicia Machado, Dani dj y la propia María Jesús, tuvieron sexo en la misma habitación, en el mismo momento y el camas contiguas. "Esto va a salir mañana hasta el el telediario", decía repetidamente Dani Dj tras concluir el pasional encuentro.

Pasión en la playa

También hay que recordar su glorioso paso por Honduras en la última edición de Supervivientes, de la que no hace ni un año de su final, y donde una vez más fue una de las grandes protagonistas. En la memoria de los seguidores del formato está aquel encuentro con Julio Ruz cuando fui a visitarla en el que la ex modelo se dejó llevar por su libido y se abalanzó a él entre gritos y jaleos: "Quiero que me hagas otro hijo".

Tal fue la fogosidad de reencuentro que la organización concedió una noche a la pareja para estar a solas. María Jesús se quitó la chaqueta y dejó que su entonces prometido la abrazase. Una oportunidad que no desaprovecharon a pesar de estar acompañados por un cámara que grabó toda la escena.