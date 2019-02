Alberto Garzón cocina con sudadera comunista y una Thermomix de más de 1.000 euros

Alberto Garzón es muy activo en redes sociales y una vez más, subió una imagen a Instagram que ha dado mucho que hablar. El líder de IU quiso compartir con sus seguidores una foto muy casera que le hizo su mujer en la que aparece cocinando una paella en la cocina de su casa. "Domingo. Día perfecto para cocinar un arroz a la marinera. No lo llamo paella porque muchos sois de Valencia y no tengo ganas de pelea", escribió junto a la imagen. Pero no fue su paella precisamente lo que llamó la atención.

Garzón se puso cómodo en casa para cocinar y lo hizo con una sudadera azul de la República Democrática Alemana -DDR por sus siglas en alemán- en la que el enorme escudo y las letras acaparan toda la atención. No obstante, no es lo único que ha dejado boquiabiertos a muchos. El diputado, nostálgico del comunismo, tampoco quiere prescindir de las comodidades de la Thermomix, uno de los robots de cocina más vendidos del mundo pero no apto para todos los bolsillos, ya que su precio no baja de los 1.100 euros.

La publicación, que tiene más de 12.000 me gusta, se llenó rápidamente de elogios hacia su arroz y críticas a su sudadera: "Señor Garzón, aunque soy de izquierdas me gustaría recordarle que lleva usted una sudadera con el escudo de una dictadura que provocó miles de muertos"; "con una sudadera con el logo de una dictadura criminal, o eres muy muy tonto o muy muy enemigo de los derechos humanos"; "te has equivocado de chándal, te tienes que poner el de Venezuela".